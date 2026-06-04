İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda, 15 bin dolarlık ticari anlaşmazlık sonucu alıkonulan bir kişi, yurt dışından yapılan sıra dışı bir ihbarla kurtarıldı. 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sularında Ayazağa Mahallesi'nde gerçekleşen operasyonda, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ni ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve adının Serdar olduğunu belirten bir kişi, arkadaşı Halis Ö.'den saat 17.00'den beri haber alamadığını aktardı. Arkadaşının kaçırıldığını iddia eden ihbarcı, Halis Ö.'nün telefonundan paylaşılan canlı konum verilerini polis ekiplerine iletti.

İŞ YERİNE NOKTA OPERASYONU

Gelen canlı konum verisini değerlendiren güvenlik güçleri, sinyalin geldiği iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda Halis Ö. kurtarılırken, olayın Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yapılan yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışverişten kaynaklanan bir anlaşmazlık sonucu yaşandığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

CANLI KONUM PAYLAŞIMI GÜVENLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?

Akıllı telefonlardaki anlık konum paylaşım özelliklerinin, özellikle gasp ve hürriyeti tahdit gibi suçların çözümünde kritik bir rol oynadığı görülüyor. Uzmanlar, şüpheli durumlarda veya riskli görüşmeler öncesinde güvenilen kişilerle canlı konum paylaşımının, olası adli vakalarda emniyet birimlerinin müdahale süresini ciddi oranda kısalttığına dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 ayrı suç kaydı bulunan Ufuk G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 suç kaydı olan Mehmet Can Y. "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.