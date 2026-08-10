EDİRNE’nin Enez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Enez ilçesine bağlı Küçükevren köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.Y. yönetimindeki 39 TF 775 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.Y. idaresindeki 22 BG 575 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

KAMYONETTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Hastanede tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı.

Otomobil ile kamyonetin hangi nedenle çarpıştığının belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.