Doğu Çevre Yolu'nun Mahmutlar Menderes Caddesi üzerinden D-400 Karayolu'na bağlanmasıyla birlikte bölgede artan trafik yoğunluğu, yaşanan bir kazayla tamamen kilitlendi. Menderes Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrasında yol trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Tıkanan trafikte bazı araç sürücülerinin çözümü yaya kaldırımlarını kullanmakta bulması, bölge sakinlerinin ve yayaların büyük tepkisine neden oldu. Tır ve kamyonların da dahil olduğu trafikte korna sesleri mahalleyi inletirken, kazaya ve bölgedeki kronikleşen trafik sorununa MAHKOD Basın Sözcüsü ve Gazeteci Mesut İlhan'dan çok sert bir açıklama geldi.

"MAHMUTLAR HALKININ ÇEKTİĞİ YETER!"

Yaşanan duruma isyan eden Mesut İlhan: "Mahmutlar Menderes Bulvarı'nda kaza olunca araçlar yaya kaldırımını kullandı. Tırlar, kamyonlar yolun içerisinde kornalar çalarak yeri göğü inletti. Şehir merkezinden şehirler arası yolu geçiren Alanyalı siyasetçilerden bir kelime söz yok! Kargıcak'ta arsa pazarlığı yapan Karayolları; açın yolu sonra mahkemeleşin, yeter bu Mahmutlar halkının çektiği. Yazıklar olsun hepinize Mahmutlar'ı bu keşmekeşe dönüştürdüğünüz için!" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi