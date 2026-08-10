Antalya'nın Kepez ilçesinde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Aktarılan bilgilere göre, oyun alanı olarak ormanlık bölgeleri kullanan Antalya Anka Airsoft Takımı üyeleri, alandaki yanıcı atıkları ve cam şişeleri titizlikle topladı.

Mustafa Çağrı Kapucu, Ali Eryiğit, Ahmet Konca ve Muzaffer Durukan öncülüğünde bir araya gelen 30 kişilik grup, doğayı koruma bilinciyle hareket etti. Etkinliğin en küçük katılımcısı ise anne ve babasıyla birlikte temizliğe destek veren 5 yaşındaki Ege oldu.

ORMAN YANGINLARINDA CAM ŞİŞE RİSKİ NEDİR?

Temizlik çalışması sırasında gruptakilerin en çok karşılaştığı atıkların başında plastik materyaller ve cam şişeler yer aldı. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nin yüksek sıcaklıklara ulaştığı dönemlerde, ormana bırakılan cam şişeler güneş ışığını bir mercek gibi kırarak kuru otları saniyeler içinde tutuşturabiliyor. Bu durum, önlenebilir insan kaynaklı orman yangınlarının temel nedenlerinden birini oluşturuyor. Oyuncular da bu fiziksel tehlikeye dikkat çekerek vatandaşları ormanlık alanlarda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Yaklaşık 2 saat süren çevre temizliğinin sonucunda ormanlık alandan 30 poşet çöp çıkarıldı. Toplanan atıkların bölgeden taşınması ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi işlemleri için Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gruba lojistik destek sağladı.

ANTALYA ANKA AİRSOFT TAKIMI KİMDİR VE NE YAPAR?

Mart 2025 tarihinde kurulan Antalya Anka Airsoft Takımı, halihazırda kayıtlı 20 takım oyuncusu ve 30 aday oyuncu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Airsoft; gerçeğe benzeyen replikalarla yapılan, doğada yön bulma, telsiz iletişimi, takım çalışması ve stratejik düşünmeyi geliştiren bir doğa sporu ve askeri simülasyon olarak tanımlanıyor. Takım, sadece oyun oynamayı değil, aynı zamanda üyelerine doğa koruma eğitimleri vererek çevresel farkındalığı artırmayı amaçlıyor.