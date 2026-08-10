ALANYA’DA vatandaşların ve turistlerin yoğun olarak kullandığı Müftüler Sokak ile Cuma Pazarı arasındaki yaya geçidinin kaldırılması, bölge esnafının tepkisine neden oldu. Yaklaşık bir buçuk ay önce esnafı ziyaret ederek sorunu dinleyen AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla yeniden bölgeye gelerek süreç hakkında esnafa bilgi verdi. Tavlı, konuyu ilk ziyaretin hemen ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e ilettiklerini belirterek, yaya geçidinin yeniden açılması için İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nden olumlu görüş alındığını söyledi.

“BELGEYLE KONUŞACAĞIM”

Esnafla bir araya gelen Tavlı, sürecin siyasi bir tartışmaya dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Ben belgeyle konuşacağım, havanda su dövmeye gerek yok. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce buraya bir ziyarette bulunmuştuk. O dönemde iki önemli sıkıntınız vardı ancak en büyük sorun, yıllardır açık olan yaya geçidinin kapatılmasıydı” dedi. Ziyaretin ardından konuyu Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e taşıdığını ifade eden Tavlı, “Buradan ayrıldıktan hemen ertesi gün Alanya Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk ile konuyu paylaştık. Yaya geçidinin esnaf ve vatandaşlar açısından önemini kendisine arz ettim. Sayın Kaymakamımız da Alanya Emniyet Müdürümüzle görüşerek İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nden konuyla ilgili görüş istedi. Yaya geçidinin yeniden açılması konusunda olumlu görüş geldi” diye konuştu.

“UKOME’YE DAHİ SEVK EDİLMEDİ”

Tavlı, olumlu görüşün ardından konunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) taşınmasını talep ettiklerini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Tavlı, “Kaymakamlığımızın, açılması yönündeki talebin Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) sevk edilmesini talep ettik. Ancak dün Sayın Kaymakamımızla görüştüğümüzde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından konunun UKOME’ye sevk edilmesine gerek görülmediğini ve talebin reddedildiğini öğrendik” ifadelerini kullandı. Süreçle ilgili resmi yazının elinde bulunduğunu belirten Tavlı, isteyen esnafa belgeyi gösterebileceğini söyledi.

“BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Yaya geçidinin yeniden açılması için mücadeleyi sürdüreceğini belirten Tavlı, “Bugün buraya sadece, ‘Başkan bizi dinledi, duyarsız kalmadı’ demeniz için değil, konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmak için geldim. Buranın açılması için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Yaya geçidi açılana kadar bu konunun takipçisi olacağım” dedi. Tavlı, bundan sonraki süreçte Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeniden talepte bulunacaklarını belirterek, Alanya Belediyesi nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

“ALANYA’NIN MERKEZİNE DAHA FAZLA OTEL GEREKMİYOR”

Konuşmasında Alanya esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Tavlı, özellikle Alanya merkezindeki esnafın müşteri eksikliğinden şikâyet ettiğini ifade etti. Tavlı, “Sıkıntının ne olduğunu biliyor musunuz? Müşteri gelmiyor. Akşamları elektriklerimizi bile açmıyoruz. Müşteri gelmeyince esnaf da iş yapamıyor, borçlarını ödeyemiyor” dedi. Alanya’nın turizminde ulaşımın önemli bir sorun olduğunu savunan Tavlı, “Çarşıda dolaşıyorum, esnaf, ‘Alanya’ya bir tane daha otel yapılsa sanki Alanya’nın turizmi kurtulacak’ diyor. Hayır arkadaşlar, Alanya’nın merkezine daha fazla otel yapılmasına ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.

“TURİSTİ MERKEZE GETİRECEK ULAŞIM SİSTEMİ KURULMALI”

Alanya’nın kaliteli, güvenli ve düzenli toplu taşıma sistemine ihtiyacı olduğunu belirten Tavlı, turistlerin kent merkezine ulaşımının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Tavlı, “Turist saat kaçta Alanya’ya geliyor? O turistin Alanya’ya ulaşımını sağlayacak sistemin doğru kurulması gerekiyor. Akşam saat 22.00’de gelen bir turiste iki saatlik zaman tanırsanız, bu insan Alanya’ya inip alışverişini yapabilir, esnafa katkı sağlayabilir” diye konuştu.

“YAYA GEÇİDİNİN ORTASI KAPATILMAMALI”

Yaya geçidinin yeniden düzenlenerek kullanıma açılabileceğini ifade eden Tavlı, geçidin ortasının kapatılmaması ve dubaların kenarlarda konumlandırılması gerektiğini belirtti. Tavlı, “Şu anda burası kapalı. Ancak yaya geçidinin ortasının kesinlikle kapatılmayacak şekilde düzenlenmesi, dubaların ise kenarlarda bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önerimizi de ilgili yerlere ileteceğiz” dedi. Tavlı, esnafın taleplerini takip etmeye devam edeceklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin ve esnafımızın taleplerini takip etmeye, çözüm için gereken adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi