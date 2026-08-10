Antalya'nın Kepez ilçesinde, Sütçüler ve Gazi mahallelerini kapsayan alanda kurulan Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromlu Bireyler Tematik Parkı, özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Kepez Belediyesi'nin açıklamasına göre, 3 bin 500 metrekarelik alana sahip tesis, otizmli ve down sendromlu bireylerin fiziksel, duyusal ve sosyal gelişimlerine doğrudan katkı sağlıyor.

Merkezde halihazırda yaklaşık 200 özel birey düzenli eğitim ve gelişim programlarına katılıyor. Çocukların güvenliği için EPDM kauçuk zemin kaplamaları, kontrollü giriş-çıkış sistemi ve güvenlik kulübesi gibi önlemlerin alındığı parkta, duyusal algıyı destekleyen özel peyzaj tasarımları dikkat çekiyor.

ATÖLYELER VE TERAPİ İMKANLARI

Tesiste farklı gelişim ihtiyaçlarına yanıt veren çok sayıda bölüm yer alıyor. Güzel Sanatlar Atölyesi'nde ebru, resim ve taş boyama gibi etkinliklerle çocukların kendilerini özgürce ifade etmeleri sağlanıyor. Oyun Terapi Atölyesi'nde eğitsel materyallerle dil ve motor becerileri desteklenirken, Müzik, Ritim ve Drama Atölyesi'nde ise dans ve ritim çalışmalarıyla el-göz koordinasyonu artırılıyor.

Merkezin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan Duyu Bütünleme ve Ergoterapi Atölyesi, uzman fizyoterapistler eşliğinde faaliyet gösteriyor. Burada çocukların çevresel uyaranları doğru işlemeleri hedeflenirken, beslenme güçlüğü çeken çocukların sıvıdan katı gıdaya geçiş süreçlerine de profesyonel destek veriliyor. Ayrıca zihinsel veya fiziksel olarak aşırı uyarana maruz kalan bireyler, 'Hayal Odası' adı verilen regülasyon alanında sakinleşip güvenle dinlenebiliyor.

MERKEZE BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Özel gereksinimli bireylerin bu imkanlardan yararlanabilmesi için belirli bir prosedür izleniyor. Parkın imkanlarından faydalanmak isteyen aileler ve çocuklar, öncelikle uzman ekipler tarafından bireysel değerlendirme görüşmesine alınıyor. Yapılan incelemelerin ardından bireyin kişisel ihtiyaçlarına en uygun gruplar belirleniyor ve randevu sistemiyle ilgili atölyelere yönlendirme yapılarak eğitim süreci başlatılıyor.

Projenin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tesisin sadece bir park değil, aynı zamanda özel bireylerin kendilerini değerli hissettikleri güvenli bir yaşam alanı olduğunu ifade etti. Her çocuğun bir yeteneği ve hayali olduğunu vurgulayan Kocagöz, özel bireylerin önlerindeki engelleri aşmaları ve sosyal hayata daha fazla katılmaları için belediye olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini aktardı.