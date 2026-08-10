Akseki ilçesi Akşahap köyünde bu yıl 34'üncüsü organize edilen Geleneksel Badem Festivali, 8 Ağustos akşamı düzenlenen etkinliklerle tamamlandı. Akşahap Köy Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür konser verdi.

Etkinliğin sunuculuğunu emekli banka müdürü Hilmi Koçak üstlendi. Konser sırasında katılımcılar, Önür'ün seslendirdiği yöresel türkülere eşlik etti. Yerel kaynakların aktardığına göre, programa yalnızca Akşahap sakinleri değil, çevre yerleşim yerlerinden de yoğun katılım sağlandı.

PROTOKOL VE BÖLGE HALKI BİR ARAYA GELDİ

Festival alanındaki programa ilçe protokolü geniş katılım gösterdi. Akşahap doğumlu olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca ve Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça etkinlikte yer alan isimler arasındaydı. Gecenin kapanışında Şimşek ve Ilıca tarafından sanatçı Uğur Önür'e yöreye özgü çeşitli hediyeler takdim edildi.

BÖLGESEL FESTİVALLERİN KÜLTÜREL ETKİSİ NEDİR?

Toroslar'ın yüksek kesimlerinde düzenlenen bu tür tarım ve kültür temalı festivaller, kırsal kalkınmanın yanı sıra bölge halkının dayanışmasını da artırıyor. Akseki'de gelenekselleşen badem hasadı kutlamaları, Alanya dahil olmak üzere çevre ilçelerdeki yayla kültürünü yaşatan vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan organizasyon, yöresel ürünlerin tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor.