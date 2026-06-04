Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, kavgaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmek isteyen Heriman Altundağ ve oğlu S.A. pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki vatandaşların özel araçlarıyla hızla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan anne Heriman Altundağ, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu S.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan tartışmanın aniden silahlı şiddete dönüşmesi, sokak güvenliği endişelerini yeniden öne çıkardı. Bölgede inceleme yapan ve geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayın asıl çıkış nedenine yönelik kapsamlı soruşturma sürüyor.