Antalya Kaleiçi Tarihi Limanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Akdeniz kıyılarını tehdit eden mikroplastik sorununa karşı yürütülen yeni eylem planı kamuoyuyla paylaşıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamasına göre, Türkiye Çevre Ajansı koordinasyonunda bölgeye getirilen özel deniz süpürgesi sularımızda mesaisine resmen başladı. İlk 10 günlük periyotta deniz yüzeyinden ambalaj, köpük ve odunsu materyallerden oluşan toplam 27 metreküp katı atık kontrollü şekilde temizlendi.

Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında bugüne kadar denizlerden 325 bin tonu aşkın çöp çıkarıldığını aktaran Vali Şahin, kirlilikle mücadelenin sadece yüzey temizliğiyle sınırlı kalmadığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin, kirliliği kaynağında kurutmak amacıyla sahil şeridinde ve karasal tesislerde yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

MERDİVEN ALTI TESİSLERE GECE BASKINI

Son dönemde özellikle Alanya'nın Konaklı, Kleopatra, Payallar ve Avsallar sahillerinin yanı sıra Kumluca ile Kemer Phaselis kıyılarında artan parçalanmış plastik şikayetleri üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Valilik makamının paylaştığı bilgilere göre, plastik kırarak geri kazanım yapan ve izinsiz çalıştığından şüphelenilen merdiven altı işletmelere gece gündüz demeden ani baskınlar düzenleniyor.

Sürece ASAT

Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil edildi. Atık su arıtma tesislerinin girişleri mercek altına alınırken, açık denizde atıklarını öğüterek suya bırakan tekneler üzerinde de hassas incelemeler yürütülüyor. Yapılan saha çalışmalarında, kıyılara vuran plastik kırıntılarının açık denizde serbest halde dolaştığı tespit edildi.

ALANYA SAHİLLERİ İÇİN KRİTİK KORUMA KALKANI

Özellikle turizmin can damarı olan Alanya plajlarında gözlemlenen mikroplastik yoğunluğu, bölge ekonomisi ve deniz ekosistemi açısından yakından takip ediliyor. Nehir ağızlarına kurulan atık toplama bariyerlerinin 29 büyük ırmağa yaygınlaştırılması planlanırken, bu fiziki önlemlerin Doğu Akdeniz'den Levant akıntısıyla gelen kirliliğin Alanya ve çevresindeki mavi bayraklı plajlara ulaşmasını engellemede muhtemel bir kalkan görevi görmesi bekleniyor.

Kirliliğin uluslararası boyutuna da dikkat çeken yetkililer, sorunun çözümü için küresel adımların şart olduğunu vurguladı. Konunun 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı çalıştayda masaya yatırılacağı ve yaklaşan COP31 zirvesinde de Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağı duyuruldu.