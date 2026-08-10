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H.K. ise olayla ilgili bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kemal A.’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süre sonra dışarı çıkan H.K., arkadaşının gelmediğini fark edince yeniden tuvalete döndü. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan H.K., cami görevlisinden yardım istedi.

Olay, Tonguç Caddesi üzerinde bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. Kemal A. ile arkadaşı H.K. birlikte caminin tuvalet bölümüne geldi.

Antalya Muratpaşa’da bir caminin tuvaletinde fenalaşmış halde bulunan 30 yaşındaki Kemal A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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