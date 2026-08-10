Antalya’da cami tuvaletinde 30 yaşındaki genç ölü bulundu
Antalya Muratpaşa’da bir caminin tuvaletinde fenalaşmış halde bulunan 30 yaşındaki Kemal A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Kemal A. cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.
Olay, Tonguç Caddesi üzerinde bulunan bir caminin tuvaletinde meydana geldi. Kemal A. ile arkadaşı H.K. birlikte caminin tuvalet bölümüne geldi.
ARKADAŞI GERİ DÖNDÜĞÜNDE CEVAP ALAMADI
Bir süre sonra dışarı çıkan H.K., arkadaşının gelmediğini fark edince yeniden tuvalete döndü. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan H.K., cami görevlisinden yardım istedi.
Kapının açılmasının ardından Kemal A. yerde fenalaşmış halde bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ
İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
H.K. ise olayla ilgili bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kemal A.’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet / DHA