Uşak’ta yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 kişi yaralandı

Kayseri-Didim seferini yapan yolcu otobüsünün Uşak-İzmir yolunda kamyona arkadan çarptığı kazada, biri ağır 8 kişi yaralandı; muavin araçta sıkıştı.

Uşak-İzmir karayolunda yolcu otobüsü ile kamyonun karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan otobüs muavininin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

OTOBÜS KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Kayseri’den Aydın’ın Didim ilçesine giden, H.A. (49) yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden M.D. (45) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.

MUAVİN ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otobüs muavini A.İ.P. (43) aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekipleri muavini bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

ARALARINDA BİR ÇOCUK DA VAR

Sağlık ekipleri, muavin ile aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Toplam 8 yaralı daha sonra ambulanslarla Uşak’taki hastanelere kaldırıldı.

Muavin A.İ.P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan yolcu otobüsünün Kayseri-Didim seferini yaptığı bildirildi.