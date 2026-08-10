Konyaaltı ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Ali Süslü, 26 Temmuz tarihinde isim benzerliği kurbanı olarak hapse girdi. Karakola çağrıldıktan sonra hakkında 10 günlük kesinleşmiş ceza olduğu gerekçesiyle Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Süslü, suçsuz olduğunu kanıtlayamadı.

Aktarılan bilgilere göre, kısa süre önce göbek fıtığı ameliyatı geçiren Süslü, cezaevinde zorlu bir süreç yaşadı. Pansumanları koğuş arkadaşları tarafından yapılan ve iki kez acil servise kaldırılan mağdur, tüm itirazlarına rağmen yetkilileri yanlış kişiyi tutukladıklarına inandıramadı.

GERÇEK 9'UNCU GÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Cezaevindeki 9'uncu gününde rutin psikolog görüşmesine alınan Süslü'nün durumu burada aydınlandı. Dosyayı inceleyen psikolog, aranan hükümlü ile tutuklu Ali Süslü'nün isimlerinin aynı ancak T.C. kimlik numaralarının farklı olduğunu tespit etti. Hatanın fark edilmesine rağmen, prosedür gereği 10 günlük süreyi tamamlaması istenen Süslü ertesi gün tahliye edildi.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Yaşanan mağduriyetin ardından işini kaybeden ve itibarının zedelendiğini belirten Süslü, çevresinde dolandırıcılık yaptığına dair asılsız söylentiler çıktığını aktardı. Süslü'nün avukatı Abdullah İlkkahraman, sorumlular hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. İlkkahraman, ilgililer hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Görevi ihmal" ve "Hürriyeti tahdit" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduklarını ve tazminat davası açacaklarını bildirdi.

Talihsiz adamın yaşadığı adli hatalar zincirinin aylar öncesine dayandığı da öğrenildi. Süslü, yaklaşık 3 ay önce de sabah 05.30 sularında evine polis baskını yapıldığını, telefon ve bilgisayarına el konulduğunu belirtti. O olayda da tutanak tutulurken T.C. kimlik numarası kontrolü sonrası hatanın anlaşıldığı ve ekiplerin evden ayrıldığı ifade edildi.

İSİM BENZERLİĞİ MAĞDURİYETİ NASIL ÖNLENİR?

Hukukçular, isim benzerliği kaynaklı adli hataların önüne geçilebilmesi için vatandaşların e-Devlet ve UYAP

Vatandaş Portalı üzerinden haklarındaki olası yakalama veya ceza kararlarını düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor. Gözaltı işlemi veya ifadeye çağrılma durumlarında ilk aşamada T.C. kimlik numarası eşleşmesinin tutanaklara geçirilmesini talep etmek, bu tür geri dönülemez mağduriyetleri başlamadan durdurmanın en temel yasal hakkı olarak öne çıkıyor.