Yeni Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı, TBMM’de devam eden çerçeve yasa görüşmeleriyle ilgili kritik bir çağrıya imza attı. Genel Başkan Özgür Özel’in parti milletvekillerini oylama tercihlerinde serbest bıraktıklarını açıklamasının ardından, ilçe örgütü net bir tutum sergileyerek Antalya milletvekillerine seslendi.

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in açıklamalarına atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi: "TBMM’de görüşülmekte olan 'çerçeve yasa' konusunda Genel Başkanımız Özgür Özel’in belirttiği üzere; Antalya Yeni Parti Milletvekillerimizden Gazipaşa adına talebimiz 'HAYIR' oyu kullanmaları yönündedir. Yeni Partiyi millet kurdu, partimizin milletvekilleri de milletin dediğini yapacaktır."

Yeni Parti'nin "millet iradesi" vurgusuyla yapılan bu çıkışın ardından, Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem'in oylama sürecinde nasıl bir tutum sergileyeceği kamuoyunda merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi