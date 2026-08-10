Alanya'da gece yarısı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki yangında yaklaşık 7 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.00 sıralarında Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hızla ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve itfaiye sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki ormanlık bölgelere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Alevler yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.