Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre Çanakkale'de termometreler 37, Kırklareli'de 36, Bursa'da 34 ve İstanbul'da 33 dereceyi gösterecek. Ege Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Denizli 40 derece ile günün en sıcak illerinden biri olurken, Manisa 39, İzmir ve Muğla 38 derece sıcaklıkla günü geçirecek.

ANTALYA VE AKDENİZ KIYILARINDA BEKLENTİ NEDİR?

Akdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre Burdur 37, Adana 36, Antalya 34 ve Hatay 33 derece olacak. Özellikle Antalya ve Alanya gibi sahil şeridinde güneyden esen rüzgarların hissedilen sıcaklığı etkilemesi yakından takip ediliyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların bölgedeki günlük yaşama ve tarımsal sulama faaliyetlerine olası yansımaları nedeniyle, uzmanlar öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor.