Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Amerika Birleşik Devletleri'nin İran politikasına yönelik eleştirileri, iki ülke arasında diplomatik bir gerilime dönüştü. Reuters'ın aktardığına göre Pentagon, Almanya'da konuşlu bulunan 5 bin Amerikan askerinin geri çekileceğini bildirdi. Merz'in ABD'nin bir çıkış stratejisi olmadığını ve İran tarafından aşağılandığını belirtmesi, Washington yönetiminde tepkiyle karşılandı.

PENTAGON'DAN ÇEKİLME TAKVİMİ

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Alman Başbakanı'nın ifadelerini uygunsuz ve faydasız olarak tanımlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği tepkiyi haklı bulduklarını açıkladı. Pentagon'un açıklamasına göre, Almanya'daki askeri varlığın azaltılma süreci 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanacak. Bu plan çerçevesinde bir muharebe timi ülkeden ayrılacak ve önceki yönetim döneminde programa alınan bir tabur sevkiyatı da tamamen iptal edilecek. Halihazırda 35 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa'daki en büyük ABD askeri üssü konumunda bulunuyor.

İTALYA VE İSPANYA DA HEDEFTE

Gerilim yalnızca Berlin hattıyla sınırlı kalmadı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine yeterli katkı sunmadıkları gerekçesiyle İtalya ve İspanya'yı da eleştirerek bu ülkelerden de asker çekme ihtimalini gündeme getirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise deniz güvenliğine gerekli desteği sağladıklarını belirterek iddiaları reddetti. Öte yandan Trump'ın, Avrupalı müttefiklerin tutumu nedeniyle NATO'dan ayrılma seçeneğini telaffuz etmesi dikkat çekti. Ancak 2024 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, ABD'nin NATO'dan çıkabilmesi için Kongre onayı şart koşuluyor.

