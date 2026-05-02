Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda eğitim sistemine dair yeni planlamaları paylaştı. Bakan Tekin'in aktardığına göre, kasım ve nisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılması gündeme alındı.

Bu değişikliğin toplam eğitim süresini artırmayacağını belirten Tekin, okulların eylül ayında daha geç açılıp haziran ayında daha erken kapanabileceğini bildirdi. Böylece öğrencilerin mevcut sisteme kıyasla daha uzun bir yaz tatili yapması planlanıyor.

ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMASI

Yaz tatili süresinin eylül ve haziran aylarını kapsayacak şekilde genişlemesi, Alanya gibi iç turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde dikkatle takip ediliyor. Tatil süresinin uzamasının, bölgedeki turizm sezonu dinamiklerine muhtemel etkisi ve mevsimsel istihdamı destekleme potansiyeli yerel ekonomide kamuoyu ilgisi görüyor.

ZORUNLU EĞİTİM YAŞI VE GÜVENLİK

Açıklamalarında eğitim süresinin kısaltılması konusuna da değinen Bakan Tekin, uluslararası göstergeler dikkate alınarak zorunlu eğitim yaşının tartışılabileceğini ifade etti. 15 yaşında yurt dışındaki prestijli üniversitelere giren öğrencileri örnek gösteren Tekin, çocukların üniversite dahil 25 yaşına kadar zorunlu eğitime tabi tutulmasını eleştirdi. Okul güvenliği konusunda ise mevcut kolluk kuvveti uygulamasının geçici olduğunu ve daha profesyonel bir sisteme geçilmesi gerektiğini duyurdu.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ VE VELİ BEKLENTİLERİ

Özel okul fiyatlarına yönelik soruları da yanıtlayan Tekin, ücreti 1 milyon liranın üzerinde olan 82 okul bulunduğunu ve bakanlık olarak artışların enflasyon oranını aşmamasını düzenlediklerini aktardı. Öğretmenlerin yaşadığı zorluklara da değinen Bakan, velilerin anne, baba veya kardeş gibi tüm toplumsal rolleri eğitimcilerden beklemesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Tekin, bir ebeveynin kendi çocuğunda zorlandığı durumları, sınıftaki 20-25 çocuğa aynı hassasiyetle yaklaşması beklenen öğretmene yüklemesinin insani sınırları aştığını vurguladı.