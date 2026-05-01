ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan Chase, üst düzey bir yöneticisine yönelik açılan cinsel istismar davasıyla gündemde. New York Post'un aktardığına göre, şirketin üst düzey yöneticilerinden Lorna Hajdini hakkında, kimliği 'John Doe' olarak gizli tutulan bir erkek çalışan tarafından dava açıldı. Dava dosyasında istismar, tehdit ve ırkçı söylem suçlamaları yer alıyor.

KARİYER TEHDİDİ VE İSTİSMAR İDDİASI

Çalışanın şirkete katılmasından kısa bir süre sonra başladığı iddia edilen olayların, zamanla artarak sistematik bir baskıya dönüştüğü öne sürüldü. Dava dosyasına yansıyan iddialara göre, mağdur aylar boyunca rıza dışı cinsel eylemlere zorlandı. İstekleri reddetmesi durumunda kariyerinin bitirileceği yönünde tehdit edilen çalışanın, ayrıca ilaç verilerek kontrol altına alındığı iddia edildi.

Süreç boyunca mağdurun ırkçı ve aşağılayıcı ifadelere de maruz kaldığı belirtildi. Olayın yargıya taşınması, uluslararası finans dünyasında kurum içi etik kurallarının işleyişine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Söz konusu iddiaların mahkeme sürecinde nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.

ALANYA İŞ DÜNYASINDA ETİK YANSIMALARI

Küresel finans devinde yaşanan bu hukuki süreç, Alanya'daki kurumsal şirketler ve finans sektörü temsilcileri tarafından da muhtemel etkileri bakımından dikkat çekiyor. Özellikle turizm ve uluslararası ticaret bağlamında çok uluslu şirketlerle çalışan yerel işletmelerin, iş yeri etiği ve çalışan hakları konusundaki uluslararası standartları yakından izlediği biliniyor. Bu tür davalar, yerel kurumların insan kaynakları politikalarında önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

1994 YAPIMI 'TACİZ' FİLMİNİ HATIRLATTI

Öte yandan, kadın bir yöneticinin erkek çalışanına yönelik istismar iddialarıyla yargı karşısına çıkması, sinema tarihindeki popüler bir yapımı akıllara getirdi. Yaşananlar, başrollerini Demi Moore ve Michael Douglas'ın paylaştığı 1994 yapımı 'Taciz' (Disclosure) filminin senaryosuyla benzerlik taşıyor. Filmde de Douglas'ın canlandırdığı karakter, Moore'un hayat verdiği yöneticisi tarafından taciz edildiğini öne sürüyordu.