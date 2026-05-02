AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, katıldığı tv100 canlı yayınında siyasi geleceği ve geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir gazeteciyle yaşadığı gerginliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, milletvekilliği döneminin biteceği 2028 yılından sonra kendisine bir kişinin 1 gün bile siyaset yaptıramayacağını duyurdu.

Haftada bir kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğini belirten eski İçişleri Bakanı, zihnen siyaseti bıraktığını ifade etti. Dönem sonunu beklediğini vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve davasına olan bağlılığının ise süreceğini aktardı. Kendisi hakkında elinde belgesi olanların bunları açıklaması gerektiğini söyleyen milletvekili, siyasi bir pozisyon beklentisi içinde olmadığını dile getirdi.

GAZETECİYLE YAŞANAN TARTIŞMANIN SEBEBİ

Parti grup toplantısı öncesinde bir muhabirin kendisine soru sormasına gösterdiği tepkiye de değinen Soylu, o alanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir kürsü olduğunu savundu. Günlük meselelerin ve özellikle Gülistan Doku dosyası gibi hassas konuların ayaküstü sorulmasını doğru bulmadığını bildirdi. Muhabirin kamerayı çok yaklaştırdığını belirten Soylu, konuyu Doğan Şentürk'ü arayarak da ilettiğini sözlerine ekledi.

ALANYA SİYASETİNDE YANKILARI

Eski İçişleri Bakanı'nın 2028 sonrasında siyasette yer almayacağına yönelik kesin ifadeleri, Antalya ve Alanya'daki AK Parti teşkilatları ile yerel kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Ulusal siyasetteki bu tür üst düzey değişim sinyalleri, yerel siyasetteki dengeler ve gelecekteki görev dağılımları açısından muhtemel etkiler barındırıyor.