Türkiye genelinde azalan doğurganlık hızına ve değişen demografik yapıya müdahale etmek amacıyla hazırlanan stratejik eylem planı devreye girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 2026 ile 2035 yılları arası "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildi. Bu kapsamda ülke genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı bir yaklaşımla hareket etmekle görevlendirildi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından gelen bu yeni hamle ile önümüzdeki on yıllık sürecin kurumsal çerçevesi çizildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan vizyon belgesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Yayımlanan genelgede, doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin ölçülen en düşük seviyesine gerilediği vurgulanarak, aile ve nüfus yapısındaki bu değişimin varoluşsal bir boyuta ulaştığı bildirildi.

HEDEF ÇOK ÇOCUKLU AİLEYİ DESTEKLEMEK

Yeni eylem planına göre, evlilik kurumunun toplumsal itibarı korunacak ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesi için kolaylaştırıcı mekanizmalar güçlendirilecek. Çok çocuklu aile yapısının destekleneceği yeni dönemde, çocuk sahibi olmayı özendiren somut uygulamalar hayata geçirilecek. Ayrıca aile ve nüfusu olumsuz etkilediği belirtilen zararlı alışkanlıklar ile cinsiyetsizleştirme akımlarına karşı bütüncül bir koruma politikası yürütüleceği açıklandı.

ALANYA KIRSALINI YAKINDAN İLGİLENDİREN GÖÇ MADDESİ

Açıklanan on yıllık eylem planında yer alan kırsal kalkınma ve göç hedefleri, Alanya gibi tarım ve turizmin iç içe geçtiği bölgeler için muhtemel yansımalar taşıyor. Genelgede, nüfusun dengeli dağılımını sağlamak adına kırsal alanlardaki nüfus kaybının önlenmesi ve kentte yoğunlaşan nüfusun kırsala geri dönüşünün özendirilmesi için tedbirler alınacağı duyuruldu. Bu stratejinin, Alanya'nın muz ve avokado üretimiyle öne çıkan mahallelerindeki tarımsal iş gücüne ve tersine göç dinamiklerine nasıl etki edeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni dönemde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu ile Nüfus Politikaları Kurulu'nun çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği aktarıldı. Mevcut hukuki düzenlemeler aile yapısını koruma yaklaşımıyla yeniden gözden geçirilirken, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kanuni düzenlemeler için de hazırlıklar yapılacak.