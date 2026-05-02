İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'na çıkmak isterken gözaltına alınan 576 kişinin idari ve adli işlemleri sonuçlandı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi 1 Mayıs Kriz Masası tarafından yayımlanan rapora göre, emniyetteki süreçlerin ardından gözaltındaki tüm şahıslar serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde tutulan gruptan büyük bir kısmı sabah 07.00 sularında salıverildi. Boğaziçi Köprüsü'nde polis ekiplerince durdurularak gözaltına alınan 46 kişi ise hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından doğrudan serbest bırakıldı. Böylece 1 Mayıs günü gözaltına alınanlar arasında emniyette tutulan kimse kalmadı.

28 NİSAN OPERASYONLARINDA 14 TUTUKLAMA

ÇHD'nin aktardığı verilere göre, 1 Mayıs öncesinde 28 Nisan Salı günü sabaha karşı yapılan operasyonların bilançosu da netleşti. Söz konusu operasyonlarda toplam 47 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 24'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilmeden serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen 23 kişinin ise hukuki süreci farklı sonuçlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 14'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 kişi ev hapsi şartıyla adli kontrol kapsamına alındı.

ALANYA KAMUOYUNUN YAKIN TAKİBİNDE

Ülke genelindeki işçi ve emekçi hakları bağlamında yaşanan bu gelişmeler, turizm ve tarım işçilerinin yoğun olarak istihdam edildiği Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Ulusal çapta sendikal faaliyetlerin ve toplanma özgürlüğünün hukuki seyri, Alanya'daki sivil toplum kuruluşlarının muhtemel gündem başlıkları arasında yer alıyor.