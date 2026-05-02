Türk Sanat Müziği'nin bilinen isimlerinden Bülent Ersoy, ulusal çapta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformunun yeni kampanya yüzü oldu. Sözcü'nün aktardığına göre, ünlü sanatçı çekilen tek bir reklam filmi karşılığında 135 milyon TL gelir elde etti.

Gerçekleştirilen bu yüksek bütçeli anlaşma, Türkiye'deki reklamcılık sektöründe bugüne kadar bir isme ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada geniş yer bulan kampanya, marka değerinin ünlü isimler üzerinden nasıl fiyatlandığını yeniden gündeme taşıdı.

REKLAM SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

E-ticaret platformlarının pazarlama bütçelerindeki bu devasa artış, sektördeki rekabetin ulaştığı boyutu gösteriyor. Alanya'daki yerel üreticilerin ve turizm esnafının da ürünlerini pazarlamak için yoğun olarak tercih ettiği ulusal e-ticaret ağları, pazar paylarını büyütmek adına ünlü isimlere büyük bütçeler ayırıyor. Tüketici alışkanlıklarının dijitale kayması, reklam bütçelerindeki bu artışın muhtemel altyapısını oluşturuyor.

Söz konusu rekor ücretin kamuoyuna yansıması, ünlülerin marka iş birliklerindeki kazanç standartlarını değiştirdi. İlerleyen süreçte benzer platformların pazarlama stratejilerinde nasıl bir yol izleyeceği sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.