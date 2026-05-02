Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, mağdur avukatının dosya evraklarına erişim sorunu yaşadığı bildirildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, yasal hakları bulunmasına rağmen bilirkişi raporları ve şüpheli ifadelerine ulaşamadıklarını duyurdu.

GİZLİLİK KARARI OLMADAN ERİŞİM ENGELİ

Avukat Çimen'in aktardığına göre, yasal süreçte dosyada herhangi bir gizlilik kararı bulunmuyor. Buna rağmen adli makamlara yapılan yazılı belge taleplerinin ısrarla yanıtsız bırakıldığı öne sürüldü. Çimen, şüpheli tarafın ifade tutanaklarına kolaylıkla ulaşabildiğini, ancak maktul vekiline bu belgelerin verilmemesinin çifte standart oluşturduğunu ifade etti.

HUKUKİ ŞEFFAFLIK VE KAMUOYU İLGİSİ

Adli sürecin şeffaf yürütülmemesi, dar kapsamlı bir yargılama yapılacağı yönündeki endişeleri artırıyor. Alanya gibi sivil toplumun ve kamuoyunun ulusal çaplı adalet arayışlarını yakından takip ettiği bölgelerde, bu tür davalardaki adil yargılanma hakkı tartışmaları dikkat çekiyor. Dosyadaki bilgiye erişim hakkı ve hukuki eşitlik ilkesinin zedelenmesi ihtimali, yerel kamuoyunda da muhtemel yansımalarıyla izleniyor.

Sürece dair tepkisini sosyal medya üzerinden de paylaşan Çimen, adli makamların mevcut tutumunu eleştirdi. Avukat Çimen, defalarca yaptıkları başvuruların sonuçsuz kalmasını dosyada başa dönülme ihtimaline bağlayarak, hukuki hak arayışlarında karşılaştıkları engelleri vurguladı.