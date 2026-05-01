ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan ticaret anlaşmazlıklarına yeni bir boyut kazandırarak, Avrupa'dan ithal edilen araçlara yönelik gümrük vergilerini artırma kararı aldı. Reuters'ın aktardığına göre Trump, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren AB menşeli otomobil ve kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını bildirdi. Kararın gerekçesi olarak, Avrupa Birliği'nin mevcut ticaret anlaşmasının şartlarına uymaması gösterildi.

Yeni tarife hamlesi, sadece ithalatı kısıtlamayı değil, aynı zamanda küresel otomotiv devlerini doğrudan Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde üretime zorlamayı hedefliyor. Trump, kararın detaylarını paylaşırken, üretim tesislerini ABD'ye taşıyan Avrupa merkezli markaların bu vergiden etkilenmeyeceğini vurguladı.

ABD'DE ÜRETİM YAPANLARA MUAFİYET

Uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisinden kaçınmanın tek yolu, araçların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi olacak. Trump, yerli üretimi teşvik etme stratejisi kapsamında otomobil ve kamyon üretimi için 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını öne sürdü. Sektör tarihi için rekor olarak nitelendirilen bu yatırımlarla inşa edilen yeni fabrikaların, Amerikalı işçilerle yakında faaliyete geçeceği belirtildi.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜ RİSK ALTINDA

Bu gelişme, halihazırda ucuz Çin otomobillerinin yoğun rekabet baskısı altında olan Avrupa otomotiv endüstrisi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle Almanya merkezli büyük üreticilerin, en önemli ihracat pazarlarından biri olan ABD'de yüksek maliyetlerle karşılaşması bekleniyor. Şirketlerin, artan vergi yükünden kurtulmak adına yatırım ve üretim planlarını Kuzey Amerika'ya kaydırmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

ALANYA VE KÜRESEL PİYASALARA OLASI YANSIMASI

Avrupa otomotiv sektöründeki bu daralma ve maliyet artışlarının, küresel tedarik zincirleri üzerinden Türkiye pazarına muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya gibi turizm taşımacılığında Avrupa menşeli ticari ve binek araçların yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde, orta vadede araç tedarik süreçleri ve fiyatlandırma dinamiklerinde dolaylı yansımalar yaşanabileceği öngörülüyor. Küresel pazardaki dengesizliklerin, yerel turizm lojistiği maliyetlerini etkileme potansiyeli bulunuyor.

Trump yönetiminin korumacı ekonomi politikalarını sertleştiren bu adımına karşı, Avrupa Birliği'nin nasıl bir ticari misilleme yapacağı henüz belirsizliğini koruyor. Gözler şimdi, gelecek hafta yürürlüğe girmesi beklenen tarifeler öncesinde Brüksel'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi.