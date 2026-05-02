Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde dört gün boyunca etkisini sürdürecek yeni bir yağışlı hava dalgası başlıyor. Hafta sonu itibarıyla yurt sathına yayılacak olan sistemin, yeni haftanın ilk günlerine kadar güney ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanırken, rüzgar hızının da artacağı bildirildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman illeri için sarı kodlu uyarı yayımlandı. İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışların şiddetini artıracağı aktarıldı. Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülürken, doğu bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda çığ riski devam ediyor. Marmara, Kuzey Ege ve iç kesimlerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği duyuruldu. Uzmanlar su baskını, sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

ALANYA VE ÇEVRESİNE OLASI ETKİLERİ

Antalya bölgesi için verilen sarı kodlu sağanak uyarısı, Alanya'daki günlük yaşamı ve tarımsal faaliyetleri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle örtü altı tarım yapılan seralar ile açık alandaki avokado ve muz gibi tropikal meyve bahçelerinin kuvvetli rüzgar ile ani su baskınlarından korunması muhtemel riskleri azaltacaktır. Denizcilik faaliyetlerinin ve ulaşımın da bu dört günlük süreçte yer yer aksayabileceği değerlendiriliyor.

Yağışlı sistemin hafta ortasından itibaren etkisini kaybedeceği ve havanın Marmara ile Ege bölgelerinden başlayarak tekrar açılacağı aktarıldı.