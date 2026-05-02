Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker, Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir çıkış yaptı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Peker, olayın aydınlatılmasını sağlayacak bilgi ve belgeleri sunan kişilere 25 milyon lira vereceğini açıkladı.

25 MİLYON LİRALIK ÖDÜL AÇIKLAMASI

Peker, röportajında bilgi sağlayacak kişilerin güvenlik veya iş kaybı endişesi taşımaması gerektiğini belirtti. Verilecek 25 milyon lira ile dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alınabileceğini veya yeni bir hayat kurulabileceğini ifade eden Peker, Türk polisinin ve kendisinin bu kişileri koruyacağını öne sürdü.

DNA RAPORU DOSYAYA GİRMİŞTİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 25 Eylül tarihinde kaybolmuştu. Genç kızın bedeni 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor 10 Ekim'de adli dosyaya eklendi.

ALANYA KAMUOYU DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Zeynep Demir, söz konusu adli tıp raporunda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 erkek kişiye ait DNA örnekleri tespit edildiğini açıklamıştı. Kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler konusunda hassasiyetin yüksek olduğu Alanya kamuoyu ve yerel sivil toplum kuruluşları da bu hukuki süreci yakından takip ediyor. Ülke genelinde tepki çeken adli tıp bulguları sonrasında dosyanın nasıl sonuçlanacağı dikkatle izleniyor.