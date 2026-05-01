Küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken Ağustos 2019'da ABD'deki hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in davasında yeni iddialar gündeme geldi. Epstein'in eski hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, ölümden kısa süre önce yazıldığı öne sürülen bir intihar mektubu bulduğunu açıkladı. The New York Times'ın (NYT) aktardığına göre, sarı bir kağıda yazılıp kitabın arasına gizlenen belge, Tartaglione'nin kendi ceza davasındaki gizli dosyalar arasında tutuluyor.

MEKTUBUN İÇERİĞİ VE GİZLİLİK TALEBİ

Dört cinayetten hüküm giyen Tartaglione, mektubun varlığını ilk kez bir podcast yayınında duyurdu. İddiaya göre Epstein mektupta, FBI'ın kendisini aylarca araştırmasına rağmen bir şey bulamadığını belirterek, "Oturup ağlayayım mı?" ifadesini kullandı ve sonuna bir gülücük çizerek "Elveda deme vakti" yazdı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kayıtları, söz konusu belgenin Epstein'in 23 Temmuz 2019'daki başarısız ilk intihar girişiminin ardından, 23-27

Temmuz tarihleri arasında bulunduğunu doğruluyor.

NYT, belgenin kamuoyuyla paylaşılması için federal mahkemeye başvurdu. ABD Bölge Yargıcı Kenneth Karas, tarafların 4 Mayıs'a kadar gizliliğin kaldırılması talebine yanıt vermesini kararlaştırdı. Tartaglione'nin avukatı Bruce Barket'in mektubun gerçekliğini 2020 yılında doğruladığı bildirildi.

PSİKOLOJİK RAPORLARLA ÇELİŞEN İFADELER

Ortaya atılan mektup iddiası, Epstein'in ilk olay sonrası psikologlara verdiği resmi beyanlarla çelişiyor. Hapishane kayıtlarına göre Epstein, o dönem intihar niyetini reddederek, davayla savaşmak ve normal hayatına dönmek istediğini belirtmişti. Kendi canına kıyması için deli olması gerektiğini ifade eden Epstein, bu beyanların ardından intihar gözetiminden çıkarılmış, ancak 10 Ağustos 2019'da hücresinde asılı bulunmuştu. New York Adli Tıp Kurumu olayı intihar olarak kayıtlara geçirdi.

ALANYA'DAKİ HUKUK ÇEVRELERİNİN İLGİSİ

Dünya genelinde yankı uyandıran ve insan kaçakçılığı boyutlarıyla uluslararası hukukun temel gündemlerinden biri haline gelen Epstein davası, Alanya'daki yerel kamuoyu ve hukuk çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ilçede yaşayan yerleşik yabancıların ve uluslararası davaları inceleyen yerel avukatların, ABD yargı sistemindeki mühürlü dosya uygulamalarının şeffaflık tartışmalarına olası yansımalarını dikkatle izlediği biliniyor.