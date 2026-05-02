Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Mart ayı istatistiklerinde, Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısındaki yüzde 12,4'lük artışın arka planı netleşti. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yayımlanan verilere göre, söz konusu yükseliş turistik talepten ziyade Orta Doğu'daki kriz nedeniyle değişen uçuş rotalarından kaynaklandı.

Mart ayında Türkiye'ye giriş yapan toplam yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak 2 milyon 463 bin 920 kişiye ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde ise ülkeye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,2 artışla 6 milyon 837 bin 257 olarak kaydedildi. Bu genel artış tablosunda ülkenin tatil beldelerinden çok, İstanbul'un küresel bir aktarma merkezi olarak üstlendiği rol belirleyici oldu.

İSTANBUL TRANSİT MERKEZİ OLDU

Orta Doğu'da yaşanan hava sahası sorunları ve uçuş aksaklıkları, Rus yolcuların rotasını zorunlu olarak İstanbul'a çevirdi. ATOR'un aktardığına göre, Mart ayında İstanbul'a gelen Rus ziyaretçi sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 23 artışla 190 bin civarına ulaştı. Bu ziyaretçilerin büyük bir bölümünün Türkiye'de konaklamak yerine üçüncü ülkelere geçiş yapan transit yolculardan oluştuğu bildirildi. Beş ana pazarın toplam turist trafiğinin yüzde 44,5'ini oluşturduğu bu dönemde, İran ise bölgesel gelişmeler nedeniyle en çok ziyaretçi gönderen ülkeler listesinden çıktı.

ANTALYA VE ALANYA'YA YANSIMASI

Transit uçuşların yarattığı istatistiksel artış, klasik tatil destinasyonlarındaki gerçek konaklama tablosunu yansıtmıyor. Deniz turizmi için düşük sezon kabul edilen Mart ayında, Antalya bölgesine Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 3 oranında düşüş göstererek 52 bin 874 seviyesine geriledi. Bu veriler, Alanya ve geniş Antalya coğrafyasındaki konaklama tesislerinin reel doluluk oranlarının, sınır giriş istatistiklerinden ayrıştığını gösteriyor. Ege kıyılarında sezon henüz açılmadığı için Muğla bölgesindeki Rus ziyaretçi sayısının da beklendiği gibi düşük seviyelerde kaldığı belirtildi.

Sonuç olarak, ulusal istatistiklerdeki büyüme oranları turizm ekonomisine doğrudan katkı sağlayan tatilci sayısından çok, havacılık sektöründeki zorunlu yön değişikliklerine dayanıyor. Alanya gibi doğrudan deniz ve konaklama turizmine odaklı bölgeler için, transit yolcu sayılarından ziyade doğrudan bölge havalimanlarına inen ve tesislerde konaklayan turist verilerinin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.