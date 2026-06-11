Antalya Serik’teki Yukarıkocayatak Mahallesi’nde bulunan 583 konutlu sitede geçtiğimiz günlerde aidatlar ve hizmet kalitesi nedeniyle protesto düzenlenmiş, bazı site sakinleri yönetimin şeffaf davranmadığını ve yeterli hizmet sunmadığını savunmuştu. Protestolarda jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı.

Cengiz ise yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde sitenin yaklaşık 3 milyon lira borcu bulunduğunu ve bu borçların önemli bölümünün süreç içinde ödendiğini belirtti. Hakkında yürütülen soruşturmaların takipsizlikle sonuçlandığını söyleyen Cengiz, aidat artışlarıyla ilgili eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

AİDAT İDDİALARINA YANIT VERDİ

2025 yılının mart ayında göreve geldiğini belirten Cengiz, mevcut aidat kararlarının yönetime gelmeden önce alındığını söyledi.

Cengiz, aidatlara bu yıl yeni bir zam yapılmadığını ifade ederek, enflasyon kaynaklı artış hakkı bulunmasına rağmen bunu kullanmadıklarını öne sürdü. Yaşanan gerginliklerin aidat protestosu olarak sunulmasının doğru olmadığını belirten Cengiz, olayların şahsına yönelik olduğunu iddia etti.

TEHDİT VE SALDIRI İDDİALARI

Site başkanı Cengiz, iş akdi feshedilen bazı çalışanlar ve bazı gruplar tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Kendisine yönelik hakaretler, baskılar ve taciz girişimleri yaşandığını savunan Cengiz, aracına zarar verildiğini, evine kadar gelinerek rahatsız edildiğini ve yaşanan olaylarla ilgili kamera kayıtları ile tanıkların bulunduğunu söyledi. Açıklamasında, bazı olaylar nedeniyle darp raporu aldığını ve hukuki süreç başlattığını da belirtti.

“DEMİR SOPALI GRUP ÖNÜMÜZÜ KESTİ” İDDİASI

Cengiz’in açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise saldırı girişimi iddiası oldu.

Site içerisinde yaşanan bir olay nedeniyle bölgeye gitmeye çalışırken araçlarının önünün kesildiğini öne süren Cengiz, bazı kişilerin ellerinde demir ve sivri uçlu cisimler bulunduğunu iddia etti. Olay sırasında ciddi risk yaşadıklarını söyleyen Cengiz, konuyla ilgili hukuki girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

PROTESTOLARDA NELER YAŞANMIŞTI?

Site sakinleri ise geçtiğimiz günlerde düzenledikleri eylemde yüksek aidat ödemelerine rağmen yeterli hizmet alamadıklarını savunmuştu.

Protestoya katılan bazı vatandaşlar, ortak kullanım alanlarının bakımsız olduğunu, temizlik hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve aidatların kullanımına ilişkin daha fazla şeffaflık istediklerini dile getirmişti. Eylem sırasında yönetimin istifası yönünde çağrılar yapılmıştı.

Taraflar arasındaki karşılıklı iddiaların ardından gözler, devam eden hukuki süreçlere ve site yönetimiyle sakinler arasında yaşanabilecek yeni görüşmelere çevrildi.