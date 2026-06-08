Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiye nedeniyle milyonlarca kişinin takibindeydi. Uzun süredir devreden büyük ödül, bu kez talihlisine ulaştı.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklanan sonuçlar, şans oyunu tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

8 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle açıklandı:

28 - 30 - 39 - 48 - 55 - 68

Joker: 87

SüperStar: 80

Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online internet sitesi ve resmi mobil uygulama üzerinden erişime açıldı.

REKOR İKRAMİYE TEK KUPONA ÇIKTI

Çekilişin en dikkat çeken sonucu, haftalardır devreden büyük ikramiyenin sahibini bulması oldu. Açıklanan verilere göre 6 bilen bir talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'nin üzerinde ikramiye kazandı.

Söz konusu tutar, Türkiye'de bugüne kadar dağıtılan en yüksek şans oyunu ikramiyeleri arasında yer aldı.

Şanslı kuponun hangi il veya ilçeden oynandığına ilişkin bilginin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

5 BİLENLER DE YÜKLÜ KAZANÇ ELDE ETTİ

Çekilişte yalnızca büyük ikramiye sahibi değil, alt kategorilerde kazananlar da önemli tutarlarda ödül almaya hak kazandı.

Buna göre 5 bilen 4 kişi, kişi başı yaklaşık 964 bin TL ikramiye kazandı.

Diğer ikramiye kategorilerindeki kazançlar da Milli Piyango sistemleri üzerinden duyuruldu.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sonrası kuponlarını kontrol etmek isteyen oyuncular, Milli Piyango Online internet sitesi ve resmi mobil uygulama üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Mobil uygulamada bulunan karekod okutma özelliği sayesinde kuponların kazanç durumu saniyeler içerisinde öğrenilebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 adet numara seçerek kolon oluşturuyor.

Oyunda 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilenler de farklı ikramiye kategorilerinde ödül elde edebiliyor.

Ayrıca SüperStar seçeneğini işaretleyen oyuncular, ek ikramiye kazanma şansına sahip oluyor.

ŞANS OYUNLARI TARİHİNE GEÇTİ

1,1 milyar lirayı aşan büyük ikramiye, son yıllarda Türkiye'de verilen en yüksek ödüllerden biri olarak kayıtlara geçti. Rekor seviyedeki ödül nedeniyle çekiliş öncesinde yoğun kupon satışı yaşandığı belirtiliyor.

Şimdi gözler, milyarder olan talihlinin ortaya çıkıp çıkmayacağına çevrildi.