Polonya hükümeti, öğrencilerin okul ortamında teknoloji kullanımına yönelik dikkat çeken bir düzenlemeye imza attı. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yeni yasa tasarısı, ilkokullarda cep telefonu kullanımına önemli kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre düzenleme, ilkokul çağındaki öğrencilerin okul saatleri içerisinde cep telefonu ve benzeri elektronik cihazları kullanmasını engellemeyi hedefliyor.

1'İNCİ SINIFTAN 8'İNCİ SINIFA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Kabul edilen yasa tasarısına göre, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sisteminde öğrenim gören 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar tüm öğrenciler uygulama kapsamına alınacak.

Düzenleme, hem kamu okullarında hem de özel eğitim kurumlarında geçerli olacak. Öğrenciler, okul binalarında ve okul dışındaki eğitim faaliyetlerinde cep telefonları ile görüntü veya ses kaydı yapabilen elektronik cihazları kullanamayacak.

BAZI İSTİSNALAR BULUNUYOR

Yeni düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. Buna göre öğretmenlerin ders kapsamında izin verdiği eğitim amaçlı kullanımlar yasak kapsamına girmeyecek.

Ayrıca sağlık sorunları veya engellilik durumları nedeniyle özel izin verilen öğrenciler ile acil durumlar da düzenlemenin dışında tutulacak.

PARLAMENTO SÜRECİ BAŞLIYOR

Hükümet onayını alan yasa tasarısı, şimdi Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm'e gönderilecek.

Tasarının parlamentoda görüşülüp kabul edilmesi halinde uygulamanın ülke genelindeki tüm ilkokullarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DÜNYADA BENZER ADIMLAR ARTIYOR

Son yıllarda birçok ülke, öğrencilerin derslere odaklanmasını artırmak ve dijital bağımlılığın önüne geçmek amacıyla okullarda cep telefonu kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

Polonya'nın hazırladığı yeni düzenleme de eğitim ortamlarında dikkat dağınıklığını azaltma ve öğrencilerin sosyal etkileşimini artırma hedefiyle gündeme geldi.

Türkiye'de de zaman zaman okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin benzer düzenlemeler ve uygulamalar tartışma konusu oluyor.