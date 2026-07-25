İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde yer alan ve bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın kamp tesisi olarak kullanılan 186 odalı otelin yıkım işlemleri başladı. Hukuki anlaşmazlıklar ve tamamlanamayan ihale süreçleri nedeniyle 9 yıldır atıl durumda olan yapı, güvenlik riskleri oluşturduğu gerekçesiyle iş makineleriyle yıkılıyor.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 2009 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen tesis, daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve işletme hakkı ihalesine çıkarılmıştı. Ancak 2017 yılında başlayan ihale süreçlerinin sonuçsuz kalması, otelin kaderine terk edilmesine yol açtı. Zaman içinde kapı ve pencereleri sökülerek tahrip edilen bina, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Beykoz Belediyesi ekiplerince yıkım sürecine alındı.

YIKIM KARARININ GEREKÇESİ NEDİR?

Yıkım çalışmaları sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, süreç havadan da görüntülendi. Konuyla ilgili açıklama yapan ve kısa süre önce CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sahipsiz kalan metruk binanın çevre güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

YENİ PROJE BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

Özelleştirme süreçleri tamamlanamayan atıl yapıların kentsel güvenlik sorununa dönüşmesinin ardından yeniden kamuya kazandırılması stratejisi bu alanda da uygulanıyor. Yıkılan otelin bulunduğu araziye, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede modern bir gençlik kampı inşa edileceği açıklandı. Bu dönüşümle birlikte, uzun süredir atıl kalan değerli arazinin yeniden spor altyapısına dahil edilmesi hedefleniyor.