Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Temmuz 2026 Cuma tarihli On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişte büyük ikramiye 2 milyon 311 bin 373 TL olarak açıklandı.

Her hafta olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar kamuoyuyla paylaşıldı. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.

Kazandıran numaralar

24 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

7 - 13 - 19 - 22 - 33 - 35 - 36 - 37 - 42 - 50 - 52 - 57 - 58 - 59 - 60 - 63 - 69 - 72 - 73 - 77 - 79 - 80

İkramiye sorgulaması nasıl yapılır?

Çekilişe katılan vatandaşlar, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini Milli Piyango Online üzerinden veya yetkili bayiler aracılığıyla kontrol edebiliyor. İkramiye kazananların, belirtilen süre içerisinde biletlerini ibraz ederek ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi sorgulama kanallarını kullanmaları konusunda uyarırken, ikramiye kazanan biletlerin yasal süre içerisinde teslim edilmemesi halinde hak sahipliğinin sona ereceğini hatırlattı.