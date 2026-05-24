Hindistan’da 45 dereceyi aşan sıcak hava dalgası nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamileler için acil uyarı yayımladı.

Hindistan’da sıcaklık bazı bölgelerde 45 dereceyi geçti, 16 kişi hayatını kaybetti. Telangana eyaletinde sıcak çarpması vakaları nedeniyle hastanelerde yoğunluk oluştu. Artan klima kullanımı sonrası ülkede elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Hindistan’da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası ülkede günlük yaşamı zorlaştırdı. Özellikle Telangana eyaletinde sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından sağlık ve afet birimleri alarma geçti. Yetkililer, ülke genelinde sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 16’ya yükseldiğini açıkladı. Hindistan Meteoroloji Departmanı’nın verilerine göre birçok kentte hava sıcaklığı 45 derecenin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde gece sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle milyonlarca kişinin yeterli uyku ve dinlenme imkanı bulamadığı belirtildi.

AŞIRI SICAKLAR İÇİN ACİL UYARI YAPILDI

Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini duyurdu. Yerel yönetimler vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları çağrısında bulundu. Uzmanlar, uzun süren sıcak hava dalgasının yalnızca gündüz saatlerinde değil gece boyunca da etkisini sürdürdüğünü belirtti. Bu durumun vücut sıcaklığının düşmesini zorlaştırdığı ve sağlık riskini artırdığı ifade edildi.

HASTANELERDE SICAK ÇARPMASI YOĞUNLUĞU

Doktorlar, aşırı sıcakların ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini ve ağır vakalarda organ yetmezliği riskini artırdığını açıkladı. Telangana’daki bazı hastanelerde sıcak çarpması şikayetleriyle başvuran hasta sayısında belirgin artış yaşandığı bildirildi. Hindistanlı doktorlardan Dr. Srinivas Rao, yerel basına yaptığı açıklamada, “Özellikle kronik rahatsızlığı olan kişiler için bu sıcaklıklar hayati risk oluşturuyor” dedi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Artan klima ve soğutucu kullanımı nedeniyle ülkede enerji talebi de hızla yükseldi. Elektrik üretiminde büyük ölçüde kömüre bağımlı olan Hindistan’da bazı bölgelerde tüketimin rekor seviyeye ulaştığı açıklandı. Uzmanlar, Hindistan’da son yıllarda daha sık görülen aşırı sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde betonlaşma ve yoğun nüfus nedeniyle sıcaklığın daha sert hissedildiği belirtiliyor.