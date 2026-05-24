ABD’nin California eyaletine bağlı Orange County bölgesinde yaşanan kimyasal tehlike paniğe neden oldu. Garden Grove kentinde faaliyet gösteren GKN Aerospace isimli havacılık üretim tesisindeki kimyasal tankta meydana gelen aşırı ısınma ve sızıntı riski sonrası bölgede acil durum ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, tesiste bulunan ve yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tankın ciddi risk oluşturduğunu açıkladı. Newsom, tankta meydana gelen kimyasal reaksiyon nedeniyle zehirli gaz yayılımı ihtimalinin sürdüğünü belirtti.

“CİDDİ FELAKET RİSKİ DEVAM EDİYOR”

Vali Newsom yaptığı açıklamada, ekiplerin müdahalesine rağmen tehlikenin tamamen kontrol altına alınamadığını söyledi. Kimyasal maddelerin kontrolsüz biçimde çevreye yayılmasının büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunan Newsom, bölgedeki yerel imkanların olayın boyutunu yönetmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Bu nedenle Orange County genelinde acil durum ilan edildiğini duyuran Newsom, eyalet kaynaklarının da sürece dahil edildiğini açıkladı.

40 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, kimyasal sızıntı riskinin büyümesi üzerine bölgede yaşayan yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı alındığını bildirdi. Güvenlik amacıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, bölge sakinleri geçici tahliye merkezlerine yönlendirildi.

Olay sonrası çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ve tehlikeli madde müdahale ekipleri tesiste çalışmalarını sürdürdü.

METİL METAKRİLAT NEDİR?

Sızıntı riski bulunan metil metakrilat, özellikle havacılık, otomotiv ve plastik üretiminde kullanılan kimyasal maddeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yüksek miktarda solunmasının insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, bölgedeki hava kalitesinin anlık olarak takip edildiğini ve vatandaşların resmi uyarıları dikkate alması gerektiğini bildirdi.

ABD’DE ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

California’da yaşanan olay, ABD’de sanayi tesislerindeki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde faaliyet gösteren kimyasal ve havacılık tesislerinin olası riskleri bir kez daha gündeme geldi.

Uzmanlar, benzer tesislerde erken uyarı sistemleri ve acil tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.