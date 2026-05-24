Pakistan’ın Beluçistan eyaletine bağlı Ketta kentinde meydana gelen patlama ülkede büyük paniğe yol açtı. Demir yolu hattı yakınında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre patlama, tren hattının bulunduğu bölgede meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Patlamada yaralananlardan 57 kişinin askeri hastaneye, 25 kişinin ise Ketta’daki sivil hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri bölgede yoğun müdahale yürütürken, güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

TRENDE VE ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Yetkililer, patlama nedeniyle bir trenin kısmen zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca olay sırasında bölgede park halinde bulunan bazı araçlarda da hasar meydana geldiği belirtildi.

Patlama sırasında Peşaver seferini yapan trenin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu’nda durdurulduğu bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Pakistanlı güvenlik birimleri patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın sabotaj ya da terör saldırısı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Beluçistan eyaleti, son yıllarda zaman zaman güvenlik olayları ve saldırılarla gündeme geliyor. Bölgedeki demir yolu hatları ve kamu alanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.