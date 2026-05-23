Küresel kripto para borsası Binance, İran'a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edildiği iddialarıyla yeniden gündemde. Şirket içi uyumluluk raporları ve yabancı kolluk kuvvetlerinin verilerine göre, İranlı iş insanı Babek Zencani öncülüğünde kurulan bir ağ üzerinden yüz milyonlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirildi.

ABD tarafından ilk olarak 2013 yılında yaptırım listesine alınan Zencani'nin, İran hükümetinin fonlarını aklamakla suçlandığı biliniyor. Ortaya çıkan son belgelere göre, Zencani'ye bağlı ana işlem hesabı son iki yıl içinde Binance üzerinde yaklaşık 850 milyon dolarlık hacim yarattı. Uzmanlar, bu hacmin yaklaşık 425 milyon dolarlık gerçek para transferine denk geldiğini belirtiyor.

HESAPLAR UYARILARA RAĞMEN AÇIK MI KALDI?

Binance içindeki araştırmacıların, bu hesapların yaptırım delme ve terör finansmanı riski taşıdığını raporladığı aktarıldı. İddialara göre, hesapların kapatılması yönündeki tavsiyelere rağmen ana hesap en az 15 ay boyunca aktif kaldı. Wall Street Journal'ın yayımladığı verilere göre, 2024-2025 döneminde yaptırım altındaki İran kuruluşları ile Binance hesapları arasında 260 milyon dolarlık doğrudan işlem yapıldı.

Ayrıca, şirket içi denetçilerin geçmişte 1,2 milyar dolarlık şüpheli işlemi raporladığı, ancak bu kişilerin daha sonra işten çıkarıldığı öne sürüldü. Binance yönetimi ise işten çıkarmaların uyumluluk sorunlarıyla ilgili olmadığını savundu.

YAPTIRIM KISKANCINDAKİ ÜLKELER NEDEN KRİPTO KULLANIYOR?

Kripto paralar, merkeziyetsiz yapıları ve izlenebilirliği zorlaştıran teknolojik altyapıları nedeniyle, uluslararası bankacılık sistemi olan SWIFT'ten dışlanan ülkeler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor. Geleneksel finansal denetim mekanizmalarının dışına çıkılabilmesi, dijital varlıkları küresel yaptırımları aşmak isteyen organizasyonlar için temel bir araca dönüştürüyor.

Blockchain analiz şirketi TRM Labs verilerine göre, İranlı kullanıcılar geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerinde kripto işlem hacmine ulaştı. Bu gelişmelerin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık dijital varlığı dondurduğunu ve finans kuruluşlarını kripto borsalarındaki denetim boşluklarına karşı uyardığını açıkladı.