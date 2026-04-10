ATATÜRK Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, TBF yöneticileri ile davetliler katıldı.

'GELENEKTEN GELECEĞE' TEMASI İLE DUYURULDU

TUR, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 8 gün, 8 etapta, 23 takım, 27 farklı ülkeden, 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Çeşme'de başlayacak Tour of Türkiye, bin 133,5 kilometre boyunca 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçerek Ankara'da sona erecek. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yol bisikleti yarışlarında "ProSeries" kategorisinin en prestijli yarışlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olarak ülkenin coğrafi ve kültürel çeşitliliği ile yaşanacak büyük mücadeleyi dünya ile buluşturacak. "Gelenekten Geleceğe" temasıyla duyurulan TUR 2026, 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye'nin doğasını, tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin olacak.

"EN ÖNEMLİ MARKA DEĞERLERİMİZDEN BİRİ"

Toplantıda konuşan Hasan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülkenin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Organizasyonun 1963'te başladığını hatırlatan Yıldırım, "Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede kıtaları birleştiren bir organizasyona dönüşen köklü mirasın 61'incisini düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dünya sporunda öncü olma vizyonuyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyon, sadece bir spor müsabakası değil, kıtaları birleştiren ve Türkiye'nin gücünü, kültürel derinliğini ve organizasyon kabiliyetini dünya sahnesine taşıyan en önemli marka değerlerimizden biri haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde bu yıl 61. kez pedalların döneceği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ege'nin incisi Çeşme'den başlayıp Anadolu'nun kalbinde, başkentimiz Ankara'da son bulacaktır. Anadolu'nun kadim yollarının aşılacağı bu eşsiz rota boyunca Türkiye'nin kültürel ve coğrafi zenginliği, kıtalararası bir yayın ağıyla milyonlara ulaşacak ve ülkemizin küresel temsili güç kazanacaktır" şeklinde konuştu.

"SADECE SPORTİF PERFORMANS DEĞİL, SPOR KÜLTÜRÜ"

Veli Ozan Çakır da turun uzun zamandır düzenlenmesinin önemine değinerek, "Bu önemli ve anlamlı organizasyonun daha da ileri gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devletimizin sporun gelişimi adına sunduğu kaynaklar ortada. Sadece yol bisikletinde değil tüm bisiklet disiplinlerinde sportif başarıyı yukarı çekmemiz lazım" ifadelerini kullandı. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da, "Ülkemizin en önemli ve prestijli organizasyonlarından olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61'incisinin hayırlı olmasını diliyorum. Organizasyonun kazasız şekilde geçmesini temenni ediyorum. Ülkemizin tanıtımı açısından bisikletin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"WORLDTOUR SEVİYESİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise Tour of Türkiye'yi UCI Dünya Turu (WorldTour) seviyesine çıkmak için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine değinen Müftüoğlu, "Bundan 20 yıl önce ülkedeki yol bisikleti satış sayısıyla bugünkü arasında çok ciddi fark var. Halkımız bisiklete biniyor. Federasyon olarak hemen hemen her hafta bir organizasyon yapıyoruz. Son dönemde Yeşilay ile ülke genelinde gençleri bağımlılıktan kurtarmak için özel bisiklet turları gerçekleştiriyoruz. Bisikletin olduğu her yerde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonumuz da var. Bu yıl Dünya Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak da karşınızdayım. Yıllar önce büyük bir hayalimdi. Zor bir süreçti ama 4 yıl dünya federasyonunda görev yapacağız. Bu çok önemli. Artık bizim olduğumuz masada kararlar alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tabandan alıp bir noktaya getirdik. WorldTour seviyesine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunu gerçekleştirmek ana hedefimiz olacak." diye konuştu.

OLİMPİYAT HEDEFİNE VURGU YAPTI

TUR'un Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını aktaran başkan Müftüoğlu, "Bu turun etkisi çok büyük. Hem ülkemizin tanıtımı hem sportif hem de spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon" dedi. Emin Müftüoğlu, TUR sayesinde gençlerin bisiklete ilgi duyduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Konya'daki velodromda Avrupa Şampiyonası düzenledik. Ramazan Yılmaz, şampiyon olamasa da güzel başarılar elde etti. Pist bisikletinde eleme yokken 1976'da ilk kez olimpiyata gitmişiz. Kısa zamanda bunu tekrarlamak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonumuz, ülkemizde bisikletin tabana yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bizi tanıtan yüzü. Herkesi bisiklete bindirmekle ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

ÇEŞME'DEN ANKARA'YA BİN 133,5 KİLOMETRELİK YOLCULUK

Toplam bin 133,5 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak. TUR, İzmir Çeşme'den 26 Nisan'da başlayarak Ege'nin rüzgarlı yollarından, Aydın'ın verimli ovalarından ve Muğla'nın dağlık coğrafyasından geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşacak. Marmaris, Fethiye ve Kemer hattında turkuaz kıyılar ve ormanlar eşliğinde ilerleyen peloton, Antalya'dan Toros Dağları'na tırmanarak bin 850 metre rakımlı Feslikan zirvesine ulaşacak. Ardından yeniden hızlanarak Antalya şehir etabında sprinterlerin sahnesine dönüşecek. Büyük yolculuk, finalde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da tamamlanacak. Yarışın son etabı Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksında koşulacak parkuruyla yalnızca sportif değil, aynı zamanda simgesel bir anlam taşıyacak. TUR, böylece Türkiye'nin tarihsel mirası ile modern yüzünü aynı sahnede buluşturarak güçlü bir final sunacak.

Etap programı:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş-Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara (105,2 km) (Final)

23 TAKIMDAN 161 SPORCU PEDAL ÇEVİRECEK

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026'ya ABD, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Macaristan ve Türkiye'den takımlar katılacak. Organizasyonda 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. Türkiye'yi Kıta Takımları Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Team ve Muğla Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Tour of Türkiye'de yer alacak takımlar şöyle:

UCI WorldTeam: XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin–Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi: TotalEnergies, Cofidis, Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural–Seguros RGA, Burgos-BH, Equipo Kern Pharma, Euskaltel–Euskadi (İspanya), Bardiani CSF–Faizane, Team Polti VisitMalta, Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk, Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders–Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan)

UCI Continental Team kategorisi: Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Team, Muğla Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin–EPM (Kolombiya)

LİDER MAYOLAR

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda lider mayolar ile sponsorları belli oldu. Ege ve Akdeniz sahillerinden ilham alan, dünyada "Türk rengi" olarak anılan turkuaz, Türk Telekom sponsorluğunda, genel klasman lideri sporcunun omuzlarında taşınacak ve TUR'un en büyük zaferinin simgesi olacak. Yaşamı, doğayı ve sürdürülebilirliği temsil eden yeşil forma, Spor Toto sponsorluğunda, 8 gün boyunca pelotonun en hızlı sprinterlerinin kıyasıya mücadelesine eşlik edecek. Cesaretin, tutkunun ve gücün rengi kırmızı ise Türk Hava Yolları sponsorluğunda, zorlu tırmanışlarda en yüksek puanı toplayan "Dağların Kralı"nı onurlandıracak. Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini temsil eden beyaz forma ise TGA-GoTürkiye iş birliğiyle, "Türkiye Güzellikleri" klasmanının liderine verilecek ve yarış boyunca ülkenin tanıtım gücünü simgeleyecek.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA BİR KEZ DAHA TANITACAK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, güçlü medya ağı sayesinde 5 kıtada 13 dilde 190 ülke ve bölgede yayınlanarak 700 milyon haneye ulaşacak. Büyük bir prodüksiyon ekibiyle gerçekleştirilen canlı yayınlarda, uçak, helikopter ve motosiklet kameralarıyla Türkiye'nin eşsiz coğrafyası ve kültürel zenginlikleri dünya ekranlarına taşınacak. Dünya genelinde 65 televizyon kanalı, 28 dijital platform, 3 uluslararası haber ajansı ve havayolu şirketlerinin uçak içi yayın ağları aracılığıyla sağlanan bu görünürlük TUR’u küresel ölçekte geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturacak. Dünyanın en büyük spor organizasyonları ve spor medyası şirketlerinden biri olan Amaury Sport Organisation'ın (ASO) uluslararası erişim ağına ek olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) küresel medya çalışmaları ve Türkiye'deki yoğun medya ilgisi TUR'un etki alanını daha da büyütecek. Hazırlanan ulusal ve uluslararası medya raporuna göre TUR kapsamında 35 binin üzerinde haber ve içerik üretilirken 5 milyarın üzerinde erişim ve 631 saatlik yayın süresine ulaşılıyor. Tour of Türkiye, 26 Nisan–3 Mayıs tarihlerinde 8 gün boyunca TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport başta olmak üzere global yayıncılar aracılığıyla her gün 2 saat canlı yayımlanacak.