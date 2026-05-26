Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, liderler iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini bölgede devam eden çatışma ortamı oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut gerilimler nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde karşıladıklarını dile getirdi. İran halkının içinden geçtiği zorlu süreci atlatarak selamete kavuşacağına dair inancını belirten Erdoğan, mevkidaşının bayramını da kutladı.

BARIŞ İÇİN ORTAK ÇABA VURGUSU

Türkiye'nin bölgede istikrarı sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara değinilen görüşmede, diplomatik çözüm yollarının önemi vurgulandı. Erdoğan, kalıcı barışın tesisi için kardeş ülkelerle omuz omuza çalıştıklarını aktardı. Ayrıca, devam eden diplomatik müzakerelerin olumlu bir sonuca ulaşması adına Ankara'nın gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceği net bir dille ifade edildi.

BÖLGESEL GELİŞMELER NEDEN ÖNEMLİ?

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve sınır bölgelerindeki çatışma dinamikleri, Türkiye ile İran arasındaki üst düzey diplomatik temasların ağırlığını artırıyor. Bölgesel aktörlerin kriz dönemlerinde sürdürdüğü bu tür doğrudan diyalog kanalları, hem ikili ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi hem de olası yeni krizlerin müzakere yoluyla önlenmesi açısından kritik bir işlev görüyor.