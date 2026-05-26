Kurban Bayramı yaklaşırken, Türkiye genelinde kurbanlık canlı hayvan piyasasında 2026 yılı fiyatları şekillenmeye başladı. Piyasadan aktarılan verilere göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan bedelleri iller arasında dikkate değer farklılıklar gösteriyor.

Büyükşehirlerde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu'nun iç kesimlerine kıyasla daha yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Hayvanların nakliye masrafları, büyükşehirlere özel barınma giderleri ve yoğun talep, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyatların Türkiye ortalamasının üzerine çıkmasına neden oluyor.

İSTANBUL'DA BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?

Sektör kaynaklarından yansıyan güncel rakamlara göre, İstanbul'da büyükbaş kurbanlık fiyatları 140.000 TL ile 600.000 TL bandında değişiklik gösteriyor. Küçükbaş kurbanlık almak isteyen alıcıların ise 18.000 TL ile 45.000 TL arasında bir bütçe ayırması gerekiyor. Fiyatlar, hayvanın cinsine, kilosuna ve canlı ağırlığına göre bu geniş aralıkta alıcı buluyor.

HİSSE BEDELLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Kesim alanlarının kısıtlı olması ve lojistik maliyetlerin doğrudan etiketlere yansıması nedeniyle metropollerde ortaklı kesim bedelleri de yüksek seyrediyor. İstanbul pazarında 7/1 oranında bir büyükbaş hissesine girmenin bedeli, bu yıl 30.000 TL ile 55.000 TL arasında tahmin ediliyor. Maliyetlerdeki bölgesel farklılıkların bayrama sayılı günler kala pazar dinamiklerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.