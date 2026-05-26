Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi (PM), 1 Haziran'da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen resmi yazıda, toplantıda yer alması beklenen isimler netleşti.

4 EKSİK ÜYENİN NEDENİ

Partinin 37. Olağan Kurultayı sonrası oluşturulan PM listesinde zaman içinde bazı değişiklikler yaşandı. Belediye başkanlığı, TBMM

Başkanvekilliği, Grup Başkanvekilliği görevlerine geçişlerin yanı sıra istifa ve vefat gibi gerekçelerle boşalan koltuklar yedek üyelerle doldurulmaya çalışıldı. Ancak yedek listeden yapılan takviyelere rağmen 4 üyelik boş kaldı ve PM'nin 56 kişiyle toplanması kesinleşti.

56 KİŞİLİK PM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Kurula sunulan listeye göre PM toplantısına katılacak isimler şu şekilde sıralandı: Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz ve Gökan Zeybek.

15 KİŞİLİK YDK LİSTESİ BELİRLENDİ

Parti yönetimi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna yapılan bildirimde, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin isimleri de yer aldı. Toplam 15 kişiden oluşan YDK üyelerinin ise Uğur Bayraktutan, Ahmet Ersen Özsoy, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Mahır Polat, Cem Artantaş, Saniye Barut, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Ebru Okay ve Gonca Yelda Orhan olması bekleniyor.