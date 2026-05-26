Bu kapsamda, T.C. Bağdat Büyükelçiliği’nde Müsteşar Hüseyin Hançer ile bir araya gelinerek yürütülen insani yardım faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Irak Kızılay Genel Başkanı Yassin Almamori ziyaret edilerek bölgedeki çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Sahadaki program kapsamında kurbanlık hayvanların kontrolleri gerçekleştirildi, kurban kesim alanlarında incelemelerde bulunularak operasyon süreci yerinde değerlendirildi. Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay, Kurban Bayramı boyunca Musul ve Kerkük bölgelerinde toplam 2 bin 625 aileye kurban eti ulaştıracak. Bölgede etkisini sürdüren ekonomik zorlukların gölgesinde gerçekleştirilen insani yardım çalışmaları, ihtiyaç sahibi ailelere önemli destek sağlayacak. Türk Kızılayı, yürüttüğü yardım faaliyetleriyle dayanışma ve paylaşma kültürünü sınırların ötesinde yaşatmaya devam ediyor. - MEHMET AL
Alanya’dan sınır ötesinde dayanışma
Alanya Genç Kızılay İlçe Başkanı Ahmet Dere, kurban operasyonu kapsamında bulunduğu Irak’ta çeşitli resmi ve kurumsal ziyaretlerde bulundu. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz de program kapsamında heyette yer aldı.
Muhabir: Mehmet AL
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya’da damacana suda zam alarmı: Fiyatlar cep yakacak
Son dakika: Osmaniye'de deprem
Alanya’dan KKTC’ye doğalgaz hattı geliyor: Hedef 2028
Turizmde kritik değişim: Alanya’da gözler Avrupa ve Rusya pazarına çevrildi
Bayramda Antalya’da neler ücretsiz olacak?
CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi: Özel ve İmamoğlu iddiası