Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen 'Millet Buluşması' kapsamında partililerle bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nın polis bariyerleriyle kapatılması üzerine Gündoğdu Meydanı'na yürüyen Özel, burada yaptığı konuşmada parti içi muhalefete ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dikkat çeken bir kurultay çağrısında bulundu.

Sabah 06.00 sularında Cumhuriyet Meydanı'nın iki kat bariyerle çevrildiğini belirten Özel, bu durumu eleştirdi. Güvenlik önlemlerinin kalabalık fotoğrafların basına yansımasını engellemek amacıyla alındığını savunan Özel, kordonun ve sokakların partililerle dolu olduğunu aktardı.

40 GÜN İÇİNDE KURULTAY TEKLİFİ

Parti içi tartışmalara değinen Özel, Kılıçdaroğlu'na doğrudan seslenerek bayram sonrasındaki 40 gün içinde olağanüstü kongreye gidilmesini teklif etti. Mevcut delege sistemine yönelik eleştirilere yanıt veren Özel, bayramdan bir veya iki hafta sonra kurulacak sandıklarda genel başkanı 2 milyon CHP üyesinin seçmesi gerektiğini vurguladı.

Üyelerin önüne sandık konulması halinde seçilmiş son genel başkan unvanıyla yarışa gireceğini bildiren Özel, seçimi kaybetmesi durumunda kazanan adayın yanında duracağına dair söz verdi. Partinin ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Özel, üye bazlı seçimin ardından resmi kurultayın şenlik havasında yapılabileceğini dile getirdi.

DELEGE SİSTEMİ YERİNE ÜYE BAZLI SEÇİM

Türkiye'deki Siyasi Partiler Kanunu gereği genel başkanlık seçimleri genellikle il ve ilçe kongrelerinde seçilmiş kurultay delegeleri üzerinden yürütülüyor. Özgür Özel'in 2 milyon aktif parti üyesinin tamamını kapsayan doğrudan oylama teklifi, Türk siyasi tarihinde parti içi demokrasi tartışmalarında yapısal bir değişime işaret ediyor. Bu model, dar delege yapıları yerine tabanın doğrudan karar alıcı konuma geçmesini hedefliyor.

PARTİYİ BÖLMEYİN UYARISI

Geçmişte Meclis'te 300 kişilik gruplarla yaşanan fiziki arbedeleri ve partiyi birinci sıraya taşıma süreçlerini hatırlatan Özel, iktidar yürüyüşünün durdurulmaması gerektiğinin altını çizdi. Milletin ve parti tabanının onay vermediği kişilerin yönetim kademelerine gelemeyeceğini açıklayan Özel, tabandaki mevcut öfkenin iktidar ışığını görmüş ancak ihanete uğradığını düşünen kesimlere ait olduğunu sözlerine ekledi.