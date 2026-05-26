MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan kurultay iptali tartışmalarına ilişkin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrı yapacak. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinde yarın yayımlanacağı belirtilen söyleşide Bahçeli, ana muhalefet partisindeki liderlik krizinin hukuka uygun ve sorumluluk bilinciyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'nin değerlendirmelerine göre, 21 Mayıs'ta neticelenen davada delegeler üzerindeki usulsüzlük iddiaları mahkemece kabul edilerek kongre iptal edildi. Bu durumun Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığını yargı yoluyla tescillediğini aktaran Bahçeli, mahkeme kararını tanımama yönündeki söylemlerin yersiz olduğunu bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA FERAGAT ÇAĞRISI

Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine ve terörsüz Türkiye iklimine işaret eden MHP lideri, CHP üzerinden toplumsal bir hareketlilik yaratılmasına fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, 13 yıl genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Partinin yıpranmaması ve olası bir kaosun önlenmesi adına Kılıçdaroğlu'nun, hukuki sınırlar çerçevesinde Özgür Özel ile görüşerek ortak bir formül bulması ve hakkından feragat ettiğini açıklaması gerektiği öne sürüldü.

21 MAYIS KARARI VE KONGRE SÜRECİ NEYDİ?

CHP'nin son büyük kurultayında genel başkanlık yarışı yaşanmış ve seçim kurullarının ilanıyla Özgür Özel görevi devralmıştı. Ancak kongrenin ardından delegeler üzerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla dava süreci başlatıldı. Mahkemenin mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararıyla sonuçlanan bu hukuki süreç, partinin kurumsal kimliğinin nasıl korunacağı ve mevcut yönetimin meşruiyeti hakkında siyaset arenasında yeni bir tartışma zemini oluşturdu.