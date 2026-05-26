Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), küresel ve iç piyasalarda yaşanan hareketli haftayı dengelemek amacıyla yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirdi. Piyasaları sarsan gelişmelerin etkisiyle bankanın geçen hafta yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz rezervi kullandığı hesaplandı.

Reuters haber ajansının bankacılık kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, bu satışın önemli bir kısmı perşembe günü gerçekleşti. CHP'ye yönelik mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından piyasaya yaklaşık 3 milyar dolarlık döviz sürüldü. Geriye kalan satışların ise İran gerilimi ve savaş endişelerinden kaynaklanan dalgalanmaları bastırmak için yapıldığı aktarıldı.

REZERVLERDEKİ ERİME RAKAMLARA NASIL YANSIDI?

Uzmanların TCMB öncü verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, bankanın net rezervi geçen hafta 5 milyar dolar azalarak 47 milyar dolar seviyesine indi. Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği swap hariç net rezervlerdeki kayıp ise 8,5 milyar doları buldu ve bu kalem 29 milyar dolara geriledi. Altın ve dövizden oluşan toplam rezervin de 8,5 milyar dolar azalışla 160 milyar dolara düştüğü bildirildi.

RESMİ VERİLER NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Döviz piyasasındaki bu hareketlilik, hem bölgesel çatışma risklerinin hem de iç siyasetteki hukuki süreçlerin finansal göstergeler üzerindeki baskısını yansıtıyor. Merkez Bankası'nın piyasa istikrarını sağlamak adına attığı bu adımların kesin sonuçları ve resmi rezerv rakamları, bayram tatilinin sona ermesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.