Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kurumlararası iş birlikleri sayesinde topluma faydalı projeler ve programlar oluşturmaya devam ediyor. ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü ile Alanya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından ortaklaşa konser düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi’nde yapılan konsere Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Albay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Gök, ALKÜ Müzik Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ertuğrul Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi gören programda Orkestra Şefi Dr. Öğr. Üyesi Zhanna Aktürk şefliğinde ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestrası ve Koro Şefi Devrim Şehitoğlu şefliğinde Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korusu konser verdi.

ŞEHRİN SANATINA ÖNEMLİ KATKI

Dünya ve Türk klasiklerinden eserlerin seslendirildiği konserde orkestra ve öğrencilerin yetenekleri izleyicileri etkiledi. Prof. Dr. Şaktanlı konser ile ilgili yaptığı açıklamada, “Konser, müzik eğitiminin farklı kademelerinde yer alan iki kurumun pedagojik, sanatsal ve kültürel birikimlerini ortak bir platformda buluşturarak hem eğitimsel sürekliliği hem de sanatsal üretimin çok boyutluluğunu ortaya koydu. Konser Alanya'nın kültürel yaşamına önemli bir katkı sunarken farklı eğitim kademelerinden bireylerin aynı sahneyi paylaşması, kentte sanatın yaygınlaştırılması ve toplumun farklı kesimlerinin sanatsal etkinliklerle buluşturulması açısından büyük önem taşıdı. Bu birlikteliğin oluşumunu sağlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'a teşekkür ederim.” dedi.

