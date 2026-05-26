Gusto Sanat ve Samovar Pro ortaklığında hayata geçirilen ve Alanya'da müzik rüzgarları estiren Anadolu Ses Yarışması'nda heyecan doruğa ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu sahne alan birbirinden iddialı sesler, büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Gusto Sanat Alanya’nın sahipleri Natali ve Murat Emektar ile Hatice Çelik'in de yakından takip ettiği organizasyon, yerel halktan ve müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

34 KİŞİLİK NEFES KESEN MÜCADELE

Uluslararası çapta düzenlenen ve 34 yetenekli ismin sahne aldığı zorlu maratonda, Alanya'nın sevilen yüzlerinden Serdar Çelik rüzgarı esti. Çelik, fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu’nun efsaneleşen "Duyanlara Duymayanlara" adlı eseriyle jürinin karşısına çıktı. Etkileyici performansıyla rakiplerini geride bırakan genç yetenek, adını finale yazdırmayı başardı.

DEV ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULUYOR

Golden Eye'ın ana sponsorluğunu üstlendiği bu dev organizasyonda, dereceye girenleri ciddi ödüller bekliyor. Nefeslerin tutulduğu yarışmanın şampiyonu 20.000 TL, ikincisi 10.000 TL ve üçüncüsü ise 7.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak.

BÜYÜK FİNAL YEKTA MALL'DA

Kritik final öncesi heyecanını gizleyemeyen finalist Serdar Çelik, tüm Alanya halkına ve destekçilerine açık bir çağrıda bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada "31 Mayıs Pazar günü akşam saat 18:30’da Yekta Mall’da düzenlenecek olan final gecesinde bütün sevdiklerimi beklerim" ifadelerini kullanarak, bu tarihi akşamda yalnız bırakılmak istemediğini vurguladı.