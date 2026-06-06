İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, son 20 günlük süreçte 39 farklı ilde yürütülen çalışmalarda 361 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire başkanlıkları ile MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda harekete geçildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM şube ekipleri, geçmişte örgüt içinde aktif rol alan kişilerin izini sürdü.

FİNANSAL DESTEK AĞINA DARBE

Operasyonların en dikkat çeken boyutunu terörün finansmanına yönelik atılan adımlar oluşturdu. Güvenlik güçleri, sadece eylemsel faaliyetleri değil, örgütün ayakta kalmasını sağlayan para trafiğini yöneten şüphelileri de hedef alıyor. Yakalanan 361 kişinin, örgüte maddi kaynak sağlayan ağın içinde yer aldığı tespit edildi.

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, DEAŞ'ın hem faaliyet hem de finans yapılanmalarına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yapılan resmi açıklamada, sürece katkı sağlayan istihbarat ve emniyet birimleri ile yargı mensuplarına teşekkür edilerek, ulusal güvenlik tehditlerine karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.