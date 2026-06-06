1980'li yıllarda Richard Chamberlain ile birlikte başrolünü paylaştığı The Thorn Birds dizisiyle dünya çapında tanınan 68 yaşındaki Rachel Ward, şöhreti geride bırakarak doğayla iç içe bir yaşam tercih etti. Yıllar önce kariyerinin zirvesindeyken Hollywood'dan uzaklaşan ünlü isim, 1983 yılında evlendiği eşi Bryan Brown ile birlikte Avustralya'nın Nambuca Vadisi'ne yerleşti. Çift, burada kurdukları çiftliği işleterek kameralardan uzak, sakin bir rutin oluşturdu.

Ward ve Brown çiftinin bu kırsal yaşamına, 42 yaşındaki kızları Rosie, 39 yaşındaki kızları Matilda ve 39 yaşındaki oğulları Joe da destek veriyor. Torunlarıyla birlikte çiftlik hayatının hem zorluklarını hem de huzurunu paylaşan Ward, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile yeniden gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Instagram üzerinden makyajsız yüzü, boyasız saçları ve gözlükleriyle doğal bir video paylaşan eski oyuncu, takipçilerinden dış görünüşüne yönelik olumsuz yorumlar aldı. Paylaşımın altına yapılan "Sana ne oldu böyle" ve "Perişan görünüyor" şeklindeki eleştirilere yanıt veren Ward, bu durumu hiç umursamadığını açıkladı. Görüntüsünün fazla abartıldığını ve artık buna bir yanıt verme zamanının geldiğini duyuran Ward, şöhret olmanın boş bir iş olduğunu ve mevcut yaşantısından son derece memnun olduğunu aktardı.

KADINLAR YAŞLANMA BASKISIYLA NASIL BAŞA ÇIKIYOR?

Gösteri dünyasının dayattığı kusursuzluk ve genç kalma zorunluluğu, kadın oyuncular üzerinde uzun yıllardır ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor. Ward'un doğal yaşlanma sürecini gizlememe kararı, kadınların gençliklerine tutunmak için radikal yöntemlere başvurmak zorunda hissettikleri bu sektörel beklentilere karşı bir duruş niteliği taşıyor. Eski oyuncu, kadınların doğal olarak yaşlanmaları nedeniyle yargılanmaktan korkar hale geldiğini belirterek, bu beklentilere boyun eğmek yerine sürecin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin düşüncelerini detaylandıran Rachel Ward, toplumdaki ikiyüzlülüğe dikkat çekti. Kadınların yaşlanmaya direnmek için çaba gösterseler de, hiçbir şey yapmasalar da eleştirilere maruz kaldığını belirten Ward, gençliğini korumaya çalışanları yargılamadığını ancak kendisinin bu durumla uğraşmak istemediğini bildirdi. Bir eş bulmak veya elde tutmak için çekici görünme kaygısının geçmişte kaldığını aktaran eski yıldız, yaşlanmanın pişmanlık duyulacak değil, yüceltilmesi gereken bir durum olduğunun altını çizdi.