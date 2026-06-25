A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta karşılaşmalarına Polonya karşısında devam ediyor. Filenin Efeleri, ev sahibi avantajını elinde bulunduran ve dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonya karşısında önemli bir sınav verecek.

İkinci haftaya moralli başlayan milliler, ilk maçta Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek turnuvadaki üçüncü galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Rakip Dünya Lideri

Son yılların en başarılı milli takımları arasında yer alan Polonya, 2023 ve 2025 yıllarında Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanarak dikkat çekti. Dünya sıralamasında ilk basamakta bulunan ev sahibi ekip, taraftarı önünde bir kez daha galibiyet arayacak.

Filenin Efeleri ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atarak hem moral bulmayı hem de sıralamada avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Maç Saat 21.00'de

Polonya ile Türkiye arasındaki mücadele, 25 Haziran 2026 Perşembe günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Voleybolseverler kritik mücadeleyi TRT Spor Yıldız ve S Sport ekranlarından canlı takip edebilecek.

İlk Galibiyet Hedefleniyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya ile daha önce oynadığı iki resmi karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Filenin Efeleri, bu akşam güçlü rakibini yenerek hem tarihindeki ilk Polonya galibiyetini almayı hem de VNL'de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Milli takımda teknik heyet ve oyuncular, kritik karşılaşma öncesinde galibiyete odaklanırken, voleybolseverler de Filenin Efeleri'nden başarılı bir performans bekliyor.